Денис Гольцов забрал пояс чемпиона ACB у Салимгерея Расулова

"Русский богатырь" Денис Гольцов забрал пояс в супертяжелом весе и стал новым чемпионом лиги ACB, одержав единогласную победу по очкам в 5-раундовом бою над "Танком" Салимгереем Расуловым. Бой стал главным событием турнира ACB 50, завершившегося в Санкт-Петербурге.

С первого раунда Гольцов навязал Расулову неторопливый ход боя. За счет однообразных, но эффективных атак джебами Денис укреплял свое преимущество, не давая сопернику приблизиться и, как следствие, достичь цели его размашистым боковым ударам. Расулову удавались концовки раундов за счет нескольких удачных тейкдаунов, но дальше этого он продвинуться не мог. Заметное обострение произошло в чемпионском 5-раунде, когда Денис нанес точный удар, после которого Салимгерей чудом устоял на ногах. В самом конце боя Расулов сумел восстановиться и даже перешел в контратаку, но она уже ничего не изменила.

Гольцов – один из сильнейших представителей бойцов тяжелого дивизиона России. В активе 26-летнего спортсмена титулы чемпиона мира GEFC, чемпион России, Европы и мира по боевому самбо. Гольцов ведет победную серию из 14 боев.