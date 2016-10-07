21:56 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Делимханов удалил сообщение в адрес Емельяненко

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Рамзан КАДЫРОВ (слева) и Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Кто прав - Кадыров или Емельяненко?

Депутат Госдумы и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов удалил пост в Instagram в адрес президента Союза ММА России Федора Емельяненко после соответствующего призыва главы Чечни не оскорблять борца. Ранее Емельяненко жестко высказался относительно показательных детских боев на турнире в Грозном, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей.

В своем сообщении Делимханов написал, что "моральный, этический и профессиональный образ" Емельяненко "вызывает глубочайшие сомнения". Также Делимханов обвинял Емельяненко в нечестной победе над бразильцем Фабио Мальдонадо и воспитании "брата-наркомана, который избивал и насиловал женщин".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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spanish

Жрите пи . ДО .... РЫ ... Скоро сосать все будете!

22:53

spanish

СПОРТ - Эксепресс... Б_Л_Ю-В_О_Т_И_Н_А!!!!!!!

22:53

spanish

СПОРТ ЭКСПРЕСС!!!!! ЖЁЛ_ТАЯ ГАЗЕ-та....

22:52

Владо

Это возмутительно,шакалы вновь показали,что именно они решают в России?Это ихняя иллюзия,такого никогда небыло и не будет.

22:30

and0508

+-=0 Согласен

22:08

+-=0

шакалы начали поджимать хвосты.

22:05

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