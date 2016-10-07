Делимханов удалил сообщение в адрес Емельяненко

Депутат Госдумы и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов удалил пост в Instagram в адрес президента Союза ММА России Федора Емельяненко после соответствующего призыва главы Чечни не оскорблять борца. Ранее Емельяненко жестко высказался относительно показательных детских боев на турнире в Грозном, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей.

В своем сообщении Делимханов написал, что "моральный, этический и профессиональный образ" Емельяненко "вызывает глубочайшие сомнения". Также Делимханов обвинял Емельяненко в нечестной победе над бразильцем Фабио Мальдонадо и воспитании "брата-наркомана, который избивал и насиловал женщин".