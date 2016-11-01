Даниил Винник взял реванш у Евгения Воронцова в поединке за титул чемпиона России

Чемпион России по К-1 Евгений Воронцов не смог доказать свое превосходство в матче-реванше с трехкратным чемпионом мира Даниилом Винником, уступив единогласным решением судей по окончанию пятого раунда. Таким образом, Евгений упустил пояс чемпиона России в весе до 71, который ему достался в первом бою с Винником.

На домашней площадке Даниил продемонстрировал чемпионскую выдержку, радуя на протяжении боя болельщиков скоростными связками ударов, не отдав тем самым ни одного раунда Воронцову. Более того, в четвертом раунде краснодарец был близок к досрочной победе, отправив дважды Евгения в нокдаун. Воронцов в свою очередь проявил завидную стойкость, сдерживая удары соперника. Долгожданное противостояние двух непримиримых оппонентов стало главным событием завершившегося в Краснодаре турнира TECH-KREP FC: PRIME 4.

В другом главном бою в весе до 77 кг призер чемпионата России по боевому самбо Байзет Хатхоху (Краснодар), пришедший на замену травмировавшемуся Ярославу Амосову, капитулировал в первом раунде после мощного нокаута левой прямой от Салима "Гризли" Тоуари (Польша, Краков). Теперь Амосову после восстановления предстоит встреча с польским "Гризли".

Еще в одном противостоянии основного файткарда победитель Гран-при "PRIME Selection 2015" краснодарец Гога Шаматава сразил в первом раунде чемпиона СЗФО по боевому самбо Давронбека Хамиткула эффектным нокаутирующим ударом колена в голову.

Победителями проекта и обладателями чемпионских титулов TECH-KREP FC: PRIME 4 стали:

до 100 кг: Аркадий Лисин (Краснодар) победил Абдулбасира Меджидова (Ставрополь) техническим нокаутом (удары в партере) в первом раунде;

до 84 кг: Залим Аюбов (Нальчик) победил Сергея Ясковца (Ростов-на-Дону) по очкам раздельным решением судей;

до 77 кг: Кямран Аббасов (Новороссийск) победил Давида Бархударяня (Краснодар) удушающим приемом “гильотина” в третьем раунде;

до 61 кг: Азамат Керефов (Нальчик) победил Арена Акопяна (Москва) единогласным решением судей.

Результаты предварительных боев:

до 61 кг: Евгений Бондарев (Краснодар) победил Дениса Домитращука (Евпатория) по очкам единогласным решением судей;

до 61 кг: Эльдар Охтов (Черкесск) победил Бислана Шехетля (Майкоп) удушающим приемом “треугольник” в первом раунде.