Что Хабиб будет делать после завершения карьеры. Вы удивитесь

Дядя российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Алекс в интервью "СЭ" заявил, что его племянник после завершения карьеры станет тренером.

– Что вы знаете о планах Хабиба после завершения карьеры?

– Он говорит, что закончит со спортом и будет тренировать. Именно в Полтаве хочет открыть спортивный комплекс имени Хабиба Нурмагомедова. Это его цель. Он хочет открыть его за собственные деньги, сколько бы на это не ушло. В Полтаве и Махачкале хочет открыть спортивный клуб Eagles MMA. Хабиб говорил, что очень благодарен украинскому народу за то, что ему здесь помогали, когда было тяжело. Он здесь жил, выступал и всегда говорил, что Полтава ему очень нравится. Но как все сложится – мы не знаем. Он ведь отказался от гонорара. Но если он получит свои миллионы, то мы попробуем это сделать. (Евгений Петров)

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