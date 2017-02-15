Царев проведет бой против Штрауса

18 февраля известный российский боец Михаил "Одинокий волк" Царев из Новосибирска выступит на турнире ACB 53 в Польше. Его соперником станет поляк Петр Штраус. Михаил Царев имеет в своем активе послужной список из 31-й победы при 6 поражениях.

– Изначально пару в "октагоне" Михаилу должен был составить немецкий спортсмен Джонас Биллстейн, но несколько дней назад он получил травму, – сказал менеджер Михаила Царева Алексей Яценко. – Его место занял польский боец Петр Штраус. Решено, что соперники будут драться в промежуточной весовой категории до 88 кг. Поляк – весьма опытный боец, дрался со многими серьезными ребятами. Его рост, как у тяжеловеса, 187 см, вес под 100 кг, который он будет "гонять".

Зная Михаила, могу сказать, что сейчас он "заряжен", как никогда на победу. Скажу, что предстоящий поединок для Царева будет непростым. Но он провел серьезную подготовку, и самое главное, что ему сейчас все равно, с кем драться, лишь бы доказать, что он лучший. Ведь на кону не только победа – сейчас перед ним стоит задача реабилитироваться за последнее поражение на турнире ACB от Дураева.

В том бою вся совокупность обстоятельств сыграла против него: болезнь во время подготовки, семейные обстоятельства, вынудившие взять семью с малолетним ребенком с собой, отсутствие рядом тренера, у которого закончился срок действия загранпаспорта. Царев не тот, кто откажется от боя. Но тогда слишком много внимания ушло на внешние обстоятельства, чем на настрой на бой, который он потерял. Такое тоже бывает в нашем спорте... Уверен, если будет реванш с Дураевым, исход боя будет другой.