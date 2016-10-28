Бывший вратарь сборной Германии готов к дебюту в WWE

Бывший вратарь "Вердера" и сборной Германии Тим Визе заявил о готовности дебютировать в рестлинг-компании WWE. С начала сентября 34-летний немец работал в подготовительном центре компании, а в ноябре ожидается его дебют.
– Я готов, и уже довольно давно, – цитирует Sport1 Визе. – Каждый день я тренируюсь по 4 часа. Если я не готов сейчас, то когда же еще буду?! Единоборства требуют куда больше усилий, чем футбол. 120-килограммовому человеку куда сложнее активно передвигаться по рингу, нежели 90-килограммовому футболисту бегать по полю.
Рестлинг – это шоу? Моя жизнь вообще шоу! Актерство у меня в крови. Уверен, что у меня это получится.
.@Tim_Wiese took on an unorthodox path when his #Bundesliga career finished, 👋 @WWE! Full story -> https://t.co/pB9Fy9EfS1 #WWE #WWERaw pic.twitter.com/8cSegJcbbL– Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 24 октября 2016 г.