Бывший вратарь сборной Германии готов к дебюту в WWE

Бывший вратарь "Вердера" и сборной Германии Тим Визе заявил о готовности дебютировать в рестлинг-компании WWE. С начала сентября 34-летний немец работал в подготовительном центре компании, а в ноябре ожидается его дебют.

– Я готов, и уже довольно давно, – цитирует Sport1 Визе. – Каждый день я тренируюсь по 4 часа. Если я не готов сейчас, то когда же еще буду?! Единоборства требуют куда больше усилий, чем футбол. 120-килограммовому человеку куда сложнее активно передвигаться по рингу, нежели 90-килограммовому футболисту бегать по полю.

Рестлинг – это шоу? Моя жизнь вообще шоу! Актерство у меня в крови. Уверен, что у меня это получится.