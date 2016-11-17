04:36 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Бывший чемпион UFC Мачида дисквалифицирован на 18 месяцев за допинг

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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Лиото Мачида, отстраненный от соревнований в апреле из-за положительного допинг теста, дисквалифицирован на 18 месяцев, сообщает пресс-служба Американского антидопингового агентства (USADA).

Бразилец сознался в использовании препарата, содержащего дегидроэпиандростерон, однако подчеркнул: он не знал о том, что оно входит в список запрещенных. Активное сотрудничество с USADA стало основанием для смягченного наказания. Обычно в таких случаях срок дисквалификации составляет два года.

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