Бойца ММА застрелили в ночном клубе

В ночном клубе Великого Устюга был убит боец ММА 19-летний Денис Раздрогов, сообщает gorodche.ru. Он заступился за администратора, не пускавшего в клуб трех агрессивно настроенных мужчин - Сергея Попова, Алексея Бучнева и Алексея Глазачева. После ссоры хулиганы отлучились и вернулись с оружием. По предварительным данным, стрелял в Раздрогова 31-летний Попов. Спортсмен получил ранение правой ноги и скончался в больнице от потери крови. Камера видеонаблюдения запечатлела двух нападавших с оружием.

По данным источника, все трое нападавших являются рецидивистами и неоднократно судимы за побои, причинение вреда здоровью и хулиганство с применением травматического оружия. Причем в отличие от Алексея Бучнева, который в свое время отсидел за торговлю наркотиками.

По словам очевидцев, выстрелы подозреваемые производили и в сторону охранников.

Сообщается, что все трое уже задержаны, против одного возбуждено уголовное дело по статье "убийство".