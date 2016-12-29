Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном может не состояться

Глава UFC Дана Уайт отметил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов принял решение отказался от боя за вакантный титул чемпиона против Жозе Альдо. Ранее бразилец намекал, что российский боец отказался с ним драться, и заявил, что такие люди его "утомили". Нурмагомедов в своем Instagram уже ответил на это замечание.

Уайт добавил, что предполагаемый будущий соперник россиянина Тони Фергюсон также может отказаться от поединка с Нурмагомедовым, так как его теперь не устраивают финансовые условия. Ранее сообщалось, что этот бой пройдет на UFC 209 3 марта 2017 года в Лас-Вегасе.

– Альдо попросил бой против Хабиба. Однако отец последнего не хотел, чтобы сын дрался с ним. Он хочет, чтобы Нурмагомедов отдохнул какое-то время, – цитирует Уайта Foxsports.

Мы пытались устроить поединок Нурмагомедов – Фергюсон, однако Тони сказал, что не будет драться пока не договорится о гонораре. Он хочет столько же денег, как Нурмагомедов. Однако у Хабиба другой контракт, а у Тони – другой, который он уже подписал. Контракты надо уважать.



