Бой Джонс - Кормье принес UFC 51,5 миллиона долларов

Турнир UFC 214, где главным боем был реванш между американцами Джоном Джонсом и Дэниелом Кормье, заработал 51,5 миллиона долларов, информирует MMAFighting. Такая цифра вытекает из цены трансляции в HD-качестве (59,90 доллара) и количества скачиваний (860 тысяч). Такая система просмотра называется pay-per-view.

Рекордную выручку по этой системе UFC получил от боев с участием ирландца Конора Макгрегора. Его пять последних боев покупали минимум по 1,2 миллиона раз. Рекордным является бой Макгрегора против Нейта Диаса на UFC 202. Тогда зрители купили 1,65 миллиона трансляций pay-per-view.