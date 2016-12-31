Боец Мирзаев, на которого напали в Москве

В Москве неизвестные напали на бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева. Инцидент произошел на улице Восточная, Мирзаева расстреляли из пневматического пистолета, а также несколько раз ударили битой, информирует life.ru.
30-летний спортсмен провел в MMA 18 боев, одержал 17 побед при одном поражении.
В 2012 году Мирзаев был приговорен к лишению свободы на два года за причинение смерти по неосторожности. Летом 2011 года у одного из ночных клубов Москвы Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который был доставлен в больницу, а через несколько дней умер, не приходя в сознание.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/954701/v_moskvie_rasstrieliali_izviestnogho_boitsa_rasula_mirzaieva
streletc1783
Пошла ответка похоже.
11:17
Max Weaver
Ну что уж вы так сердито, просто в редакции СЭ уже Новый Год отмечают :-)
11:16
Uzulius
Складывается впечатление статьи для СЭ статьи пишут какие то практиканты. Для которых русский не родной
11:08
raver87
Заголовок просто шедевр.
11:03