Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Instagram сообщил, что российский боец Магомед Бибулатов заключил контракт с UFC.
– Я сегодня встретился с прославленным бойцом клуба "Ахмат" Магомедом "Чаборз" Бибулатовым, – написал Кадыров. – Он является лучшим российским бойцом наилегчайшего дивизиона. Магомед становился победителем международного турнира WFC Akhmat Grand Prix, является чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, побеждал на турнире ACB. Магомед – четырехкратный чемпион мира по кик-джитсу, двукратный победитель турнира на Кубок ОДКБ по комплексному единоборству, двукратный обладатель Кубка России. И это не весь перечень его титулов и достижений. И, конечно, вполне понятен интерес к Бибулатову одной из известных мировых лиг – UFC. Хочу сообщить, что Магомед заключил контракт с UFC.
Я пожелал Магомеду удачи и, самое главное, чтобы бои заканчивались без травм. Я уверен, что Магомед покажет хорошие результаты, а титулы, завоеванные Магомедом, пополнятся чемпионским поясом UFC.
Дорогие друзья! Чеченский Республиканский Бойцовский Клуб "Ахмат" является одним из самых молодых в стране. Но при этом известен и популярен во всем мире, входит в десятку лучших клубов. Его представители достойно выступают на самых престижных турнирах по смешанным единоборствам. Многие бойцы Клуба "Ахмат" способны составить конкуренцию в любых лигах ММА. Мы при организации турниров особое внимание уделяем подбору достойных соперников для наших бойцов. Я сегодня встретился с прославленным бойцом Клуба "Ахмат" Магомедом "Чаборз" Бибулатовым. Он является лучшим российским бойцом наилегчайшего дивизиона. Магомед становился победителем международного турнира WFC Akhmat Grand Prix, является чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, побеждал на турнире ACB. Магомед 4-кратный чемпион мира по кик-джитсу, двукратный победитель турнира на Кубок ОДКБ по комплексному единоборству, 2-х кратный обладатель Кубка России. И это не весь перечень его титулов и достижений. И, конечно, вполне понятен интерес к Бибулатову одной из известных мировых лиг – UFC. Хочу сообщить, что Магомед заключил контракт с UFC. Я пожелал Магомеду удачи и, самое главное, чтобы бои заканчивались без травм. Я уверен, что Магомед покажет хорошие результаты, а титулы, завоеванные Магомедом, пополнятся чемпионским поясом UFC. Я также выразил благодарность дорогому БРАТУ, Президенту бойцовского клуба "Ахмат" Абузайду Висмурадову за вклад в становление Клуба "Ахмат". #Кадыров #Россия #Чечня #КлубАхмат