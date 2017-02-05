00:15 5 февраля | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Бибулатов проведет дебютный бой в UFC 8 апреля

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Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов проведет дебютный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 8 апреля против филиппинца Дженела Лаузы. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Бибулатов проведет бой против Лаузы 8 апреля на турнире UFC210", – приводит ТАСС слова Магомедова.

Бибулатов является лауреатом премии "Золотой пояс" Российского союза боевых искусств, четырехкратным чемпионом Европы по кик-джицу и двукратным обладателем Кубка ОДКБ по комплексному единоборству.

В карьере ММА на счету 28-летнего спортсмена, представляющего клуб "Ахмат", 13 побед и ни одного поражения. На счету Лаузы один бой в рамках UFC, в котором он одержал победу.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3997387

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