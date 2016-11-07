19:20 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Бату Хасиков: "Джабраилов был талантливым и позитивным человеком"

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Многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков выразил слова соболезнования родным убитого Джабраила Джабраилова. Джабраилов был убит сегодня на юго-западе Москвы. Он был двукратным чемпионом мира по кикбоксингу. Подозреваемый в убийстве уже задержан.

– Очень печальная новость. Мы с Джабраилом познакомились на съемках фильма "Бой с тенью"– 2, – сказал Хасиков. – Помню его как очень харизматичного человека – яркого, светлого. Он был открытым, с хорошим чувством юмора и сильный духом.

В то время он только стал чемпионом мира, и для меня было большой честью общаться с ним – талантливый спортсмен, который многого добился. В последние годы я потерял его из виду и не знал, чем он занимается. Безусловно, его гибель – трагедия. Я приношу свои соболезнования всем его родным. (Сергей ФИШ)

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