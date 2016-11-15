Антониу Силва хотел бы провести бой с братьями Емельяненко

Бразилец Антониу Силва подчеркнул, что ему бы хотелось провести поединок с Федором и Александром Емельяненко. Боец является первым и последним чемпионом в тяжелом весе недействующей в настоящее время организации EliteXC.

Напомним, бразилец победил Федора Емельяненко техническим нокаутом в одностороннем поединке 12 февраля 2011 года.

- Емельяненко? Я бы провел поединки с обоими братьями, - приводит ТАСС слова Силвы.

Федор возобновил карьеру летом 2015 года, за это время он одержал победы над Джейдипом Сингкхом и Фабио Мальдонадо. В настоящий момент его следующий соперник и дата поединка не определены.

Александр в настоящий момент находится в местах лишения свободы, рассматривается вопрос о его условно-досрочном освобождении.