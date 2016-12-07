Антонио "Бигфут" Силва встретится с Александром Емельяненко?

Промоутер Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал желание знаменитого бойца ММА Антонио "Бигфута" Силвы сразиться с россиянином Александром Емельяненко, который недавно вышел из тюрьмы. Ранее бразилец через Instagram вызвал российского спортсмена на поединок. Напомним, что 37-летний Силва имеет в своем активе победу над старшим братом Александра Федором. Менеджер именитого бразильца Жорж Гуимарес при этом отметил, что его клиент открыт для любых поединков.

– Силва знает в России немногих, а с нами знаком – я общаюсь с его менеджментом, – цитирует Известия Гаджиева. – Подобные записи я могу расценивать как предложение нашей компании организовать поединок. Силва готов к бою, это понятно. Готов ли Александр Емельненко – непонятно. Оба бойца должны выразить желание. У Саши пока никто этого не спрашивал. Попробуйте его найти – если он согласится на этот бой, можем развивать тему дальше. Наша организация открыта для всех бойцов, главное требование – высокий уровень подготовки спортсменов.