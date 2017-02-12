Андерсон Силва одержал первую победу с 2012 года

Бразилец Андерсон Силва единогласным решением судей победил американца Дерека Брансона на шоу UFC 208 в Бруклине. 41-летний боец выиграл впервые в чемпионатах UFC с октября 2012 года. Ранее он потерпел 4 поражения. Один поединок, в котором он победил, был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы.

За нарушение антидопинговых правил Силва был дисквалифицирован на год и оштрафован на 380 тысяч долларов. Напомним, что долгое время Силва был чемпионом UFC. Он не проигрывал с апреля 2006 по июль 2013 года.



