09:25 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Андерсон Силва одержал первую победу с 2012 года

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Бразилец Андерсон Силва единогласным решением судей победил американца Дерека Брансона на шоу UFC 208 в Бруклине. 41-летний боец выиграл впервые в чемпионатах UFC с октября 2012 года. Ранее он потерпел 4 поражения. Один поединок, в котором он победил, был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы.

За нарушение антидопинговых правил Силва был дисквалифицирован на год и оштрафован на 380 тысяч долларов. Напомним, что долгое время Силва был чемпионом UFC. Он не проигрывал с апреля 2006 по июль 2013 года.

 

 


 

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