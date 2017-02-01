Амосов готовится к бою за титул чемпиона мира в лагере Федора Емельяненко

3-кратный чемпион мира по боевому самбо, 22-летний Ярослав Амосов проводит подготовку к бою за титул чемпиона мира в тренировочном лагере Федора Емельяненко в Старом Осколе. Супербой с участием Амосова станет главным событием международного турнира PRIME SELECTION-2017, стартующего 18 марта в Краснодаре.

– На подготовку к своему бою я поехал именно в Старый Оскол, я очень рад этому, – сказал Амосов. – Тут у ребят проходят сборы, Федор Емельяненко и Анатолий Токов готовятся к своим боям на Bellator 18 февраля. Здесь все ко мне очень хорошо относятся, и я благодарен им за это. Атмосфера удивительная, все очень доброжелательные и отзывчивые, со всеми можно обменяться опытом, я рад приезжать сюда снова и снова, и тренироваться с такими сильными ребятами, как они. Буду готовиться тут в течение месяца. На тренировках, в основном, стою в паре с Токовым, который немного тяжелее, но это мне идет только на пользу. Еще работаю в парах с братьями Немковыми, Валентином Молдавским и Кириллом Сидельниковым. Они очень опытные и хорошие бойцы. Тренируем все сразу - и ударную технику, и борьбу, и партер.

Очень вдохновляет присутствие Федора Емельяненко. Нравится находиться вместе с ним на тренировках, стараюсь повторять за ним. Он иногда подсказывает и помогает, это очень важно для того, чтобы тренироваться лучше и лучше. По поводу ближайшего боя Федора - Мэтт Митрион очень непростой соперник, но я вижу, как Федор тренируется. Хочу от всей души пожелать ему победы, думаю, многие этого хотят!