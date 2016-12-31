11:43 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Аманда Нуньес: "Благодарна Роузи, но теперь чемпион – это я"

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Аманда Нуньес, защитившая титул чемпионки UFC в бою с Рондой Роузи, подчеркнула, что сейчас настало ее время. Бразильянка нокаутировала свою соперницу в первом раунде.

– Перед тем как я вышла в октагон, мы поговорили с моей командой и решили, что это мой момент, – приводит официальный сайт UFC слова Нуньес. – У Роузи было свое время, она многое сделала для нашего спорта. Я благодарна Ронде Роузи. Но сейчас я показала, что я – чемпион, и я им останусь.

Я тренировалась очень упорно, я преданный делу боец, за мной стоит моя команда. Именно команда сделала меня таким отличным бойцом.

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