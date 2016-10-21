Александр Шлеменко: "Я буду чемпионом снова"

Экс-чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко на взвешивании перед турниром Bellator 162 показал на весах 185,9 фунта (84,32 кг). Его соперник по главному бою турнира Кендал Грув – 185,6 (84,2 кг). По словам россиянина, он станет чемпионом.

– Кендал Грув – хороший боец, – цитирует Шлеменко allboxing.ru. – Он выше меня, сильнее. Но я буду чемпионом снова.