Александр Шлеменко: "Удивлен теплым приемом в США"

Боец ММА, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко в интервью RT подчеркнул, что был удивлен теплым приемом в США. Напомним, 22 октября россиянин победил Кендалла Гроува в первом американском бою после дисквалификации.

– В своем последнем бою с Кендаллом Гроувом вы заставили фанатов поволноваться в концовке первого раунда, пропустив несколько ударов. Что почувствовали в тот момент?

– Ничего особенного не произошло. Я не пропускал серьезных ударов. Практически все атаки американца пришлись в блок. Получилось так, что я провел удачную атаку, хотел завершить бой досрочно, опрометчиво полетел вперед, но получилось не очень удачно, и он встретил сочным попаданием. Со стороны это, возможно, показалось опасным, но я все контролировал. Первый раунд в итоге все равно остался за мной, как и бой в целом.

– Как реагировали трибуны на вас, ведь дрались вы с их соотечественником?

– На самом деле, на удивление хорошо приняли. Думал, что из-за сложной политической обстановки фанаты будут кричать "США! США!", что в моей практике уже бывало. Все-таки это было противостояние США – Россия, и политический подтекст в таких боях зачастую присутствует. Но нет, в этот раз приняли очень тепло, чем, честно признаться, был очень удивлен.

– Чувствовали давление из-за всех этих "допинговых приключений"?

– В США действительно ко мне было, скажем так, особое внимание. Сразу после прилета 5 октября было внеплановое допинг-тестирование, которое ничего не показало. Не переживал за то, что чист. Ни я, ни Андрей Корешков ничего не употребляем и никогда этого не делали, но были опасения, что у меня, как и в прошлый раз, что-нибудь запрещенное найдут.