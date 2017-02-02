04:13 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Александр Мичков: "У Митриона нет четкой тактической схемы, что играет на руку Емельяненко"

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Один из тренеров российского бойца ММА Федора Емельяненко Александр Мичков подчеркнул, что у американца Мэтта Митриона не прослеживается четкой тактической схемы на бой. По словам специалиста, штаб Емельяненко отлично изучил будущего соперника.

Бой Емельяненко с Митрионом пройдет 18 февраля в калифорнийском городе Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172.

– Митрион – интересный и мощный боец, – приводят "Известия" слова Мичкова. – Из сильных сторон нашего оппонента можно выделить мощный удар и большую физическую мощь. Именно за счет этого Мэтт и одерживал большинство своих побед. Он не боится идти в размен ударами, готов к жестким схваткам. Митрион – типичный представитель ударников, работа в партере – не его конек. Он достаточно быстр для тяжеловеса, неплохо перемещается по рингу, что может доставить некие неудобства. Но в целом у него не прослеживается четкой тактической схемы на бой, что, конечно же, играет на руку Емельяненко.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/661296

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