Александр Емельяненко: "Пусть "Бигфут" Силва становится в очередь"

Российский тяжеловес Александр Емельяненко, вышедший на свободу после отбывания наказания в исправительной колонии, отметил, что пока не готов выйти на ринг. Однако, по его словам, он уже начал готовиться, а от предложений нет отбоя.

– Хочу все расставить на свои места. На сегодня я не готов к выступлениям на ринге. Не готов именно физически. Мне нужно усердно тренироваться, чтобы набрать оптимальную форму, – цитирует Емельяненко "Известия".

– Вы занимались спортом в тюрьме?

– Если подтягивания, приседания и отжимания можно назвать спортом – то да, я не выходил из спортивного зала... Для профессионального спортсмена важна серьезная подготовка, во время которой прорабатываются все группы мышц. Да о чем тут говорить – я не смогу даже вспомнить, когда проводил последний спарринг. Уже сейчас мне действительно поступает огромное количество предложений об участии в различных турнирах. Мне предлагают выйти на ринг хоть завтра. Но я знаю свой организм, знаю, что на сегодняшний день я абсолютно не готов провести качественный поединок. Мне нужно тренироваться. И тренироваться много. Именно этим я сейчас и занимаюсь.

– Сколько времени вам потребуется, чтобы набрать оптимальную форму?

– Трудно сказать. Смотря как пойдут тренировки. Повторюсь, со своей стороны я сделаю всё возможное для того, чтобы как можно скорее набрать хорошие физические кондиции. Но, скажу честно, не стоит ждать меня на ринге раньше февраля.

– Легендарный боец ММА Антонио "Бигфут" Силва вызвал вас на бой через социальную сеть... Готовы сразиться с ним?

– Да? Пусть становится в очередь! Желающих провести бой со мной хватает.