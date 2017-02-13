17:26 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Александр Емельяненко проведет 3 боя в WFCA

0
0
0

Российский боец Александр Емельяненко по контракту проведет три боя в лиге WFCA (World fighting championship Akhmat). Об этом сообщил руководитель пиар-службы бойцовского клуба "Ахмат" и лиги WFCA Адам Ахмадов. По его словам, первый из них может состояться в апреле в Грозном.

- Емельяненко по контракту проведет три боя, думаю, что вполне вероятно, что первый бой он может провести в апреле в Грозном, поскольку до этого все мероприятия расписаны. Если что-то не получится, тогда это будет уже следующее выездное мероприятие, - цитирует "Р-Спорт" Ахмадова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170213/1116292145.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ