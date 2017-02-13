Александр Емельяненко проведет 3 боя в WFCA

Российский боец Александр Емельяненко по контракту проведет три боя в лиге WFCA (World fighting championship Akhmat). Об этом сообщил руководитель пиар-службы бойцовского клуба "Ахмат" и лиги WFCA Адам Ахмадов. По его словам, первый из них может состояться в апреле в Грозном.

- Емельяненко по контракту проведет три боя, думаю, что вполне вероятно, что первый бой он может провести в апреле в Грозном, поскольку до этого все мероприятия расписаны. Если что-то не получится, тогда это будет уже следующее выездное мероприятие, - цитирует "Р-Спорт" Ахмадова.