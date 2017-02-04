Александр Емельяненко планирует подписать контракт не с клубом "Ахмат", а с лигой WFCA

Руководитель пиар-службы клуба "Ахмат" и лиги WFCA Адам Ахмадов заявил, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко планирует подписать соглашение не с грозненским бойцовским клубом, а с лигой.

– Александр Емельяненко планирует подписать соглашение не с клубом "Ахмат", а с лигой WFCA, это надо подчеркнуть, – приводит "Р-Спорт" слова Ахмадова. – Это, конечно, единое целое, они связаны, но все-таки стоит развести эти понятия. Клуб не имеет ничего против выступления Емельяненко в лиге. На данный момент соглашение не подписано, идет процесс переговоров. В лиге "Ахмат" он будет выступать и, как и все, будет бороться за чемпионство, вступит в чемпионскую гонку наравне со всеми.

У нас расписано три турнира: турнир, который пройдет сегодня, турнир 25-го числа в Москве, а также 25 марта в Казахстане. Пока что в данный момент весь кард забит. Было бы интересно, конечно, чтобы Александр выступил в Москве, но понятно, что на подготовку у него сейчас времени практически нет, к тому же весь кард забит, уже ведется пиар-кампания. По поводу его возможного выступления в Астане будет решать руководство и матчмейкеры, сейчас сложно что-то сказать.