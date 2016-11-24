Александр Емельяненко освободился из колонии

Кахабер Долбадзе, адвокат бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, осужденного за насильственные действия сексуального характера, сообщил, что спортсмен сегодня освободился из места заключения. В четверг апелляционная инстанция Воронежского областного суда приняла решение изменить постановление Борисоглебского городского суда от 17 октября в отношении Емельяненко, неотбытая часть наказания в виде лишения свободы ему заменена на исправительные работы сроком на два года с удержанием ежемесячно из заработной платы 10 процентов в доход государства.

– Александр освободился сегодня после 15:00, – цитирует ТАСС Долбадзе. – Я разговаривал с ним, он все нормально воспринимает. Сейчас он в Тамбове и направляется в Старый Оскол к маме.

Кроме того, Долбадзе уточнил, что его подзащитный собирается приехать в Москву в ближайшее воскресенье.