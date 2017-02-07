Александр Емельяненко может провести бой с Монсоном

Американский боец Джефф Монсон и россиянин Александр Емельяненко ведут переговоры о проведении поединка. Об этом сообщил менеджер Монсона Маршалл Коминс.

- Ведем переговоры о бое с Александром Емельяненко, - цитирует ТАСС Коминса.

Ранее стало известно, что Емельяненко планирует выступать в турнирах клуба "Ахмат" и хочет подписать контракт с лигой WFCA.

Емельяненко в конце ноября 2016 года вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера.