Абдурахман Биларов: "Чемпионат Европы в России даст толчок развитию грэпплинга в России"

Многократный чемпион мира и Европы Абдурахман Биларов, завоевавший золото чемпионата Европы в категории "свыше 100 кг", считает, что проведение турнира в Дагестане даст сильный толчок развитию грэпплинга в России. Первенство континента состоялось 27 и 28 апреля.

– Я участвовал во многих соревнованиях, много чемпионатов России выиграл, – цитирует ТАСС Биларова. – Дагестану нужен был такой турнир - либо чемпионат России, либо чемпионат Европы, либо чемпионат мира. Чтобы наши болельщики увидели воочию, на что способны наши спортсмены, чтобы знали наших ребят, можно сказать, в лицо. Это даст сильный толчок для развития грэпплинга в Дагестане, в России.