Абдурахимов приступил к тренировкам после операции

Российский супертяжеловес Шамиль Абдурахимов, имеющий действующий контракт с UFC, прооперирован и приступил к периоду реабилитации. В ночь на 10 декабря в главном бою турнира UFC Fight Night 102 россиянин, несмотря на явное преимущество, не смог довести до победы встречу с американцем Дерриком Льюисом из-за полученных травм обеих рук. В ходе медицинского обследования после боя было сделано заключение: перелом со смещением большого пальца левой руки и трещина правой ключицы.

- Абдурахимов был прооперирован, в ходе вмешательства поставили на место кость большого пальца, на текущий момент уже сняли спицы, - отметил Менеджер спортсмена Алексей Яценко. - Ключица оперативного вмешательства не потребовала. Однако сейчас Шамиль проходит курс физиотерапии, это связано с тем, что новая травма ключицы наложилась на застарелую. Шамиль приступил к тренировкам, пока еще не в полную силу.

От UFC поступило предложение провести бой 8 апреля с Дмитрием Побережцем, подписанным недавно с моей помощью в организацию UFC. Однако по совету лечащих врачей нами было принято решение пройти полноценный курс реабилитации. Следующий бой на UFC Абдурахимов проведет в мае 2017 года.