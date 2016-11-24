20:38 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Абдулманап Нурмагомедов: "В партере у Хабиба преимущество над Фергюсоном на рычаговом контроле"

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля, претендента на пояс чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о сильных сторонах Тони Фергюсона, который может стать соперником его сына.

– Если нам в соперники все-таки достанется Фергюсон, то у него есть ряд сильных качеств, – сказал Абдулманап Нурмагомедов. – Во-первых, у него руки длиннее, значит нельзя драться на дистанции. В партере Фергюсон силен с левой стороны, он душит. В партере у нас преимущества на рычаговом контроле. Постараемся использовать все это. (Сергей ФИШ)

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