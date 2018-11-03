Звезды UFC чуть не подрались после дуэли взглядов

Звезды полутяжелого веса (до 93 кг) UFC – американец Джон Джонс и швед Александр Густафссон – чуть не устроили потасовку после дуэли взглядов. Бойцы сразятся 29 декабря на шоу UFC 232. В пятницу же они провели пресс-конференцию в Нью-Йорке.

После дуэли взглядов спортсмены стали позировать фотографам. В какой-то момент Джонс сделал шаг вперед, заслонив Густафссона. Шведу это не понравилось и он в свою очередь заслонил американца. Джонс толкнул Густафссона. Потасовку предотвратил глава UFC Дана Уайт.

Предстоящий бой – второй между Джонсом и Густафссоном. Первый состоялся 21 сентября 2013 года и завершился победой американца по очкам. Для Джонса тот поединок стал одним из сложнейших в карьере.

Джонс выйдет в октагон впервые с 29 июля 2017 года, когда он нокаутировал соотечественника Даниэля Кормье, вернув себе титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Однако позже Джонс был уличен в употреблении допинга. В итоги его лишили чемпионского пояса, дисквалифицировали, а поединок с Кормье был признан несостоявшимся. Густафссон не дрался еще дольше – с 28 мая 2017 года, когда победил бразильца Гловера Тейшейру (КО в пятом раунде).

Джонс, не считая аннулированного боя с Кормье, провел в ММА 23 поединка (22 победы, одно порадение из-за дисквалификации). У Густафссона – 22 боя (18 побед, 4 поражения). Они ровесники – обоим 31 год.