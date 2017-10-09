Зритель турнира ММА выиграл чемпионский пояс

Бразилец Луис Фелипе Альвим стал победителем турнира Juiz de Fora Fight в полусреднем весе. За чемпионский пояс должны были биться Карлос Эуардо Руфино и Клаудиней Калл, но первый не прошел взвешивание.

22-летний парень отправился в подтрибунное помещение, чтобы поприветствовать своего тренера Фелипе Силву. Узнав о том, что случилось, Альвим предложил заменить бойца. Отмечается, что до этого парень ни разу не принимал участия в поединках смешанных единоборств, но выступал на турнирах по тайскому боксу и джиу-джитсу.

Альвим одержал победу в первом раунде удушающим приемом. После этого 22-летний бразилец сделал предложение своей девушке.