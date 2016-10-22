12:02 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Жозе Альдо: "Передумал завершать карьеру. Спасибо России"

0
0
0

Временный чемпион UFC в полулегком весе бразилец Жозе Альдо принял решение пока не завершать карьеру. 30-летний бразилец отметил, что благодарен за это России, которую он посетил в августе этого года с мастер-классом. Напомним, он не проигрывал в ММА в течение 10 лет (18 поединков), а в декабре прошлого года был отправлен в нокаут на 13-й секунде в бою с ирландцем Конором Макгрегором.

- Пересмотрел свое решение завершить карьеру в ММА, - написал в своем твиттере Альдо. Я говорил с семьей и видел просьбы болельщиков. Спасибо России.

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ