Жозе Альдо: "Передумал завершать карьеру. Спасибо России"

Временный чемпион UFC в полулегком весе бразилец Жозе Альдо принял решение пока не завершать карьеру. 30-летний бразилец отметил, что благодарен за это России, которую он посетил в августе этого года с мастер-классом. Напомним, он не проигрывал в ММА в течение 10 лет (18 поединков), а в декабре прошлого года был отправлен в нокаут на 13-й секунде в бою с ирландцем Конором Макгрегором.
- Пересмотрел свое решение завершить карьеру в ММА, - написал в своем твиттере Альдо. Я говорил с семьей и видел просьбы болельщиков. Спасибо России.
Repensando na aposentadoria do MMA, conversei com minha família e vendo os pedidos dos meus Fans coisas boas virao para vocês. Thanks Russia– Jose Aldo Junior (@josealdojunior) 22 октября 2016 г.