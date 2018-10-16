Жорж Сен-Пьер хочет сразиться с Хабибом, но не верит в такую возможность

Канадский боец ММА Жорж Сен-Пьер сказал, что хотел бы провести бой против чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. При этом он отметил, что не верит в это.

- Я знаю, что у Хабиба было желание со мной еще до поединка с Конором Макгрегором, - цитирует канадца MMAJunkie.com. - До этого поединка было много претендентов... Я не думаю, что UFC хочет, чтобы я бился за титул в легком весе. Они не хотят, чтобы я опять ушел с титулом. Не думаю, что такой бой состоится. Я всегда говорил, что меня больше всего вдохновляет возможность стать первым. Когда что-то считается невозможным, и люди сомневаются во мне. Хабиб - великий чемпион. Сейчас я не вижу лучшего человека и лучшего бойца, чем он.

Все о бое Хабиб – Конор – здесь.