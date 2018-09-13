Жереми Жано: "Хабиб согнет Макгрегора пополам"

Бывший вратарь "Сент-Этьена", тренер голкиперов "Осера" Жереми Жано считает, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов победит ирландца Конора Макгрегора.

- Хабиб согнет его пополам. Это будет бойня, - написал тренер в Твиттере. Так он прокомментировал видео с тренировки ирландского бойца.

Бой россиянина и ирландца пройдет 6 октября в Лас-Вегасе (США).