17:12 8 февраля | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Ярослав Амосов проведет бой за титул чемпиона мира против первого номера национального рейтинга Бразилии

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Трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии по боевому самбо Ярослав Амосов проведет защиту титула чемпиона мира по ММА в полусредней категории до 77 кг против Андерсона де Кейро́ш Диниша (ANDERSON DE QUEIROZ DINIZ). Бой станет главным событием первого турнира серии PRIME SELECTION-2017, стартующего 18 марта в Краснодаре.

Бразильский боец Андерсон де Кейро́ш Диниш по прозвищу "Тихий" на 7 лет старше Ярослава, живет и тренируется в бразильском Куррайс-Новусе. Андерсон занимает первую строчку национального рейтинга бойцов в Бразилии. На сегодняшний день имеет беспроигрышную серию из 7 боев, в его активе 16 побед (7 нокаутом).

Амосову 23 года, он один из самых перспективных бойцов вне зависимости от весовой категории. Сейчас спортсмен готовится вместе с Анатолием Токовым, братьями Немковыми, Валентином Молдавским и Кириллом Сидельниковым в тренировочном лагере Федора Емельяненко в Старом Осколе. На счету Ярослава 17 побед и ни одного поражения.

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Материалы REN-TV

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