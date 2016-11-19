Яковлев уступил Каммингсу на турнире UFC Fight Night

Россиянин Александр Яковлев проиграл американцу Заку Каммингсу в поединке в рамках турнира UFC Fight Night, который проходит в Белфасте. Причем Яковлев потерпел поражение досрочно, пропустив болевой прием во втором раунде.

Отметим, что Яковлев провел в смешанных единоборствах 32 боя, из которых выиграл 23, один свел к ничьей, еще восемь проиграл. На счету американца 25 боев – 20 побед и пять поражений.