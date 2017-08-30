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00:08 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Врачи запретили Макгрегору драться в течение двух месяцев

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Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в этом году не вернется в UFC из-за рекомендаций врачей. Как сообщает The Sun, спортивная медицинская комиссия штата Невада запретила ирландцу участвовать в поединках и спаррингах до 26 октября. Как минимум до 11 октября ему противопоказана всякая тяжелая физическая нагрузка.

Такой запрет Макгрегор получил после боя с Флойдом Мейвезером-младшим, которому проиграл техническим нокаутом.

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lunatic Pride

...И рекомендовали беспробудно бухать и тратить бабло.

01:37