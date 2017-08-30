Врачи запретили Макгрегору драться в течение двух месяцев

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в этом году не вернется в UFC из-за рекомендаций врачей. Как сообщает The Sun, спортивная медицинская комиссия штата Невада запретила ирландцу участвовать в поединках и спаррингах до 26 октября. Как минимум до 11 октября ему противопоказана всякая тяжелая физическая нагрузка.

Такой запрет Макгрегор получил после боя с Флойдом Мейвезером-младшим, которому проиграл техническим нокаутом.