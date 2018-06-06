Возвращение борца Махова в большой спорт остается под вопросом

Представитель российского бойца Биляла Махова Тигран Аванян заявил, что его клиент прошел курс реабилитации после операции на позвоночнике в Израиле. При этом его возвращение в спорт остается под вопросом.

– Сейчас Билял чувствует себя хорошо, восстанавливается, хотя буквально полтора-два месяца назад лез на стенку от беспомощности. На сегодняшний день он горит желанием вернуться на ковер, – цитирует ТАСС Аваняна. – Хотя это до сих пор под вопросом. Сам он признает, что сейчас будет тяжелее, чем в 2008 и 2014 годах.