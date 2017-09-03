Волкову наложили пять швов после боя против Струве

Российский боец смешанного стиля Александр Волков в поединке со Стефаном Струве получил рассечение лица, в результате чего ему потребовалось наложить пять швов. Волков в третьем раунде победил голландца техническим нокаутом в центральном поединке UFC Fight Night 115 в Роттердаме.

– У меня пять швов. Как говорили тренеры: "Боль уйдет, а победа останется", поэтому это все неважно, – приводит ТАСС слова Волкова. – Да, тычки в глаза были, он работал не очень чисто, постоянно выбрасывал левую руку с открытыми пальцами. Но таков спорт, мы должны быть готовы ко всему.

Я больше думаю не о том, с кем хочу подраться, а где хочу подраться. Этим вечером победы одержали пять российских бойцов, а я возглавил вечер. Может быть, пора провести турнир в России? Я был не прочь также его возглавить.