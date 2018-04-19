20:55 19 апреля | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Волков возглавит турнир UFC в Москве

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков возглавит кард на первом турнире UFC в России. Об этом сообщил "СЭ" источник в организации.

Соперник российского тяжеловеса пока не называется, но отмечается, что бой не будет титульным. В турнире также могут принять участие Забит Магомедшарипов, Зубайра Тухугов и Петр Ян.

Первый турнир UFC в России запланирован на конец сентября-начало октября и пройдет в Спорткомплексе "Олимпийский".

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