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Волков нокаутировал Струве. Видео


Россиянин Александр Волков победил голландца Стефана Струве в рамках турнира UFC в Роттердаме. Уже в первом раунде Волков получил серьезное рассечение под левым глазом, но это не помешало ему продолжить бой. Поединок трижды останавливался из-за тычков голландца в глаз сопернику. В итоге в третьем раунде судья остановил бой, присудив Волкову победу техническим нокаутом.

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