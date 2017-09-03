Волков нокаутировал Струве. Видео

Россиянин Александр Волков победил голландца Стефана Струве в рамках турнира UFC в Роттердаме. Уже в первом раунде Волков получил серьезное рассечение под левым глазом, но это не помешало ему продолжить бой. Поединок трижды останавливался из-за тычков голландца в глаз сопернику. В итоге в третьем раунде судья остановил бой, присудив Волкову победу техническим нокаутом.

İki devin kapışmasında Alexander Volkov, Stefan Struve'u böyle nakavt etti. pic.twitter.com/4e7WpIsq2z – UFC Türkiye (@UFC_Turkiye) 2 сентября 2017 г.