Волков начал переговоры об участии в турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля Александр Волков прокомментировал свое возможное участие на турнире UFC в Москве, который состоится 15 сентября в "Олимпийском".

- Пока мы ждем предложения по участию в турнире UFC в Лас-Вегасе, но все интересные для меня бойцы сейчас просто-напросто заняты, - сказал Волков. - Должен был быть бой с Кертисом Блейдсом, его приглашали на турнир в Москве, но он травмировался и до конца года выпал. Сейчас подходящих соперников практически нет - все либо после поражений, либо просто мне это пока неинтересно. Сейчас мы начали обсуждать мое участие на турнире UFC в Москве, но конкретики пока никакой нет. (Михаил ПОТАПОВ).