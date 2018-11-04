Владимир Воронов: "Льюис психологически не был готов к бою"

Владимир Воронов, тренер бойца ММА Федора Емельяненко прокомментировал победу удушающим приемом во втором раунде Даниэля Кормье над Дерриком Льюисом. Чемпион UFC в тяжелом весе в первый раз защитил титул в данной категории. Поединок состоялся в рамках UFC 230 в Нью-Йорке в "Мэдисон Сквер Гарден".

- Почему для Кормье бой получился таким легким?

- Даниэль навязывал свою тактику, а Льюис психологически не был готов к этому бою. В атаке он ничего не показал. Когда уже Кормье разогрелся, то еще и в скорости прибавил, и Деррику ловить уже было нечего. Даниэль провел бой под свою диктовку. Работал в привычном стиле - перевел - добил, перевел - добил, надеясь на ошибку. Ну а Льюис, конечно, провел слабенький бой.

- Льюис выше, мощнее соперника. Да и удар сильнее будет. Но это нивелировалось. Он на что должен был делать упор?

- Надо было чаще атаковать в стойке, работать по этажам и отталкивать Кормье назад. Но он сам начинал пятиться и как только он прилипал к стенке, Даниэль начинал его переводить в партер. Получается, что Кормье более легкий, физически уступает Льюису, но именно он клал противника на настил.

- На классе победил?

- Кормье - более универсальный боец, однозначно. Льюис только в стойке что-то пытался сделать, но и там встречал достойное сопротивление. А в борьбе изначально не было у него шансов. Естественно бой остался полностью за Кормье. (Арман Мкртчян)