12:28 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Владимир Воронов: "Емельяненко хватит времени на подготовку к бою с Митрионом"

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Владимир Воронов, тренер бойца ММА Федора Емельяненко, отметил, что россиянин начнет подготовку к бою с Мэттом Митрионом после возвращения из США, где он находится на турнире Bellator в качестве гостя. Стороны подписали контракт на поединок, который состоится 18 февраля в Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 171.

- В такой серьезной организации, как Bellator, слабых соперников нет, - приводит "Р-Спорт" слова Воронова. - И каждый из них по-своему опасен, у всех есть свои особенности. У нас такой вид спорта, что в любой момент может произойти все что угодно. Естественно, мы уже начали изучать будущего противника, но говорить о его сильных и слабых сторонах мне бы сейчас не хотелось. Могу только сказать, что он более опасен при действиях в стойке, чем в партере.

Времени для подготовки нам вполне хватит. Но план тренировочной работы будет разработан немного позже, после возвращения Федора из США. Как он вернется, так и начнем поэтапную подготовку к бою. Будет ли выезд на сбор в Голландию? Не знаю, но спарринг-партнеров у нас и в России хватает.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161120/1112492925.html

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