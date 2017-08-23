Владимир Кличко: "Макгрегор напоминает мне парней из "Бойцовского клуба"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в преддверии боя по правилам бокса между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младшим подчеркнул, что ирландец кажется ему диким парнем.

По словам украинца, он напоминает ему одного из персонажей художественного фильма "Бойцовский клуб". Напомним, что поединок Макгрегор - Мейвезер состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

- Образ Макгрегора говорит сам за себя, мне кажется, что он дикий. Ирландец напоминает мне ребят из фильма "Бойцовский клуб", - приводит Boxing Scene слова Кличко. - Если говорить о Мейвезере, то он вызывает уважение, несмотря на то, как вы к нему относитесь. Достижения Флойда показывают, что он - спортсмен высокого уровня. Этот боксер заслужил свое место в истории. Несомненно, он будет включен в "Зал славы".