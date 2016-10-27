Владимир Хрюнов: "У Александра Емельяненко есть все шансы вернуться в большой спорт"

Российский промоутер Владимир Хрюнов уверен, что боец Александр Емельяненко, который завтра будет условно-досрочно освобожден из колонии, сможет возобновить карьеру. Ранее сообщалось, что срок бойца заменен на исправительные работы. Отмечается, что из зарплаты осужденного будет удерживаться 10 процентов в доход государства.

- Я думаю, Александр Емельяненко сможет возобновить свою карьеру, - начал Хрюнов. - Почему нет? У него хватит для этого сил и желания. Смогу ли я ему в этом помочь? Вряд ли, ведь сейчас я занимаюсь развитием рукопашного боя. Думаю, Александра скорее заинтересуют другие виды единоборств.

Напомним, в 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей. (Борис КРИВИН)

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