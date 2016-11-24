Владимир Хрюнов: "О каком возвращении Емельяненко в спорт можно говорить?"

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов уверен, что, прежде чем вернуться в спорт, Александру Емельяненко следует доказать обществу, что он полностью исправился. Сегодня спортсмен вышел из колонии по УДО после почти полутора лет заключения за насильственные действия сексуального характера.

- Я бы предпочел, чтобы это событие осталось для меня незамеченным, - сказал Хрюнов. - Я бы просто хотел, чтобы человеку дали возможность нормально жить и реабилитироваться в обществе, а уж потом о нем разговаривать. Мне кажется, намного более интересное событие - первенство России по рукопашному бою, которое состоится в Орле с 8 по 11 декабря.

На самом деле моя позиция такова: Александр совершил преступление и понес за него наказание. О каком Александре Емельяненко в спорте можно говорить? Я бы посоветовал ему быть скромным, смиренным, встать на такой путь, чтобы люди действительно поняли, что он исправился. После этого можно говорить о его возвращении. (Борис КРИВИН)

Александру Емельяненко назначены исправительные работы вместо срока в колонии