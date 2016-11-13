Виталий Мутко: "Доходы по организации боев ММА уже догоняют футбол"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко следил за боем Хабиба Нурмагомедова с Майклом Джонсоном, а также смотрел поединок Конора Макгрегора и Эдди Альвареса.

Руководитель уверен, что организаторы боев ММА движутся в правильном направлении. Отметим, что UFC является популярной лигой по организации боев смешанных единоборств.

- В воскресенье смотрел бои Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова - это же зрелище, - приводит ТАСС слова Мутко. - Доходы от организации боев уже сегодня догоняют футбол. Люди умеют зарабатывать, движутся в правильном направлении.