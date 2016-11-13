14:12 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Виталий Мутко: "Доходы по организации боев ММА уже догоняют футбол"

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Суббота. Нью-Йорк. Конор МАКГРЕГОР.Макгрегор и Нурмагомедов. Лепрекон и чемпион

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко следил за боем Хабиба Нурмагомедова с Майклом Джонсоном, а также смотрел поединок Конора Макгрегора и Эдди Альвареса.

Руководитель уверен, что организаторы боев ММА движутся в правильном направлении. Отметим, что UFC является популярной лигой по организации боев смешанных единоборств.

- В воскресенье смотрел бои Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова - это же зрелище, - приводит ТАСС слова Мутко. - Доходы от организации боев уже сегодня догоняют футбол. Люди умеют зарабатывать, движутся в правильном направлении.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PitersS

От наркотиков, проституции, тоже, доход приличный-займись..

14:45

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