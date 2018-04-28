Виталий Минаков: "У Емельяненко есть преимущество над Миром"

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от боя между россиянином Федором Емельяненко и американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-При Bellator в тяжелом весе.

– Думаю, преимущество на стороне Федора. Буду болеть за него при любом раскладе, – отметил Минаков. – Результат должен быть на его стороне, все предпосылки к этому есть. Если проанализировать технику, разносторонность, универсальность Емельяненко и Мира, то преимуществ больше будет у Федора. Так как он силен и в борьбе, и в ударной технике. Фрэнк Мир медленнее Федора на порядок, у него хуже ударная техника. Однако Мир хорош в борьбе в клетке. Ни для кого не секрет, что бои и работа в клетке отличаются от того, что происходит на ринге. Тот, кто умеет пользоваться клеткой, будет обладать преимуществом. Главный вопрос поединка – кто навяжет свою тактику. Думаю, что скоростные качества Федора сыграют ему на руку. Фрэнку не нужно давать сближаться и прижимать к клетке. Если Федору это удастся, то результат будет хороший. (Игорь НОВИКОВ)